Un fine settimana dedicato alla Memoria

Un fine settimana con tante iniziative dedicate al Giorno della Memoria e non solo quello del 24, 25 e 26 gennaio. Gli eventi in provincia sono diversi e non mancano le occasioni per far divertire i più piccoli.

IL GIORNO DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto e le iniziative in tutta la provincia sono diverse, già a partire dal fine settimana.

Varese – Domenica 26 gennaio nel salone Estense del Comune di Varese si celebra il “Giorno della memoria”. Alle 10.30 si terrà il saluto del Prefetto di Varese Dott. Enrico Ricci, del Sindaco di Varese Avv. Davide Galimberti e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Prof. Giuseppe Carcano. A seguire, alle ore 10.45 ci sarà l’intervento del Prof. Gianmarco Gaspari: Il dovere di ricordare. Alle ore 11.00 Intervento del Prof. Enzo R. Laforgia: La macchina dell’odio. La campagna antiebraica nell’Italia fascista. Alle ore ore 11.15 intervento di Claudio Macchi, Presidente Sezione ANPI di Varese: deportazione e internamento. Una tragedia che tocca Varese-. Alle ore 11.30 cerimonia di consegna delle medaglie d’onore, concesse ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, e ai famigliari dei deceduti.

Gallarate – A Gallarate il Giorno della Memoria viene celebrato con due diversi eventi curati dalla sezione dell’Anpi. Due iniziative che, con il patrocinio concesso dal Comune, costituiscono anche momenti istituzionali della città. Domenica 26 gennaio 2020, alle ore 11.00, al Cimitero Monumentale di Gallarate di via Milano, è prevista la celebrazione ufficiale, nel camposanto che custodisce anche il monumento dedicato ai deportati gallaratesi e alle vittime dell’odio contro l’ebraismo. Lunedì 27 gennaio 2020 seguirà una rappresentazione teatrale alle ore 21.00 al Teatro del Popolo di Gallarate in via Palestro 5, proposto dalla compagnia teatrale “Instabile Quick” . Ingresso libero, gratuito e gradito – Tutto il programma

Saronno – Tantissimi gli eventi che si terranno nel corso della settimana, specialmente nel weekend, sul territorio saronnese e che comprendono le iniziative dell’amministrazione comunale, gli eventi realizzati dalle singole associazioni e quelli patrocinati dal comune. Giornata clou sarà quella di domenica 26 gennaio: si comincia con due appuntamenti musicali, il “Concerto per il Giorno della Memoria” insieme all’Orchestra Filarmonica Europea in programma alle ore 16 presso il Santuario Beato Luigi Monti, e lo spettacolo dal titolo “Vorrei essere il cuore pulsante del campo – Shoah, musica e parole per non dimenticare” alle 16.30 al Cinema Prealpi, con la collaborazione delle associazioni “Le Stanze della Musica”, “Isola che non c’è” e “Culturalmente & Musicalmente”. Il Cinema Prealpi sarà anche il luogo dell’evento principale della rassegna proposta dall’amministrazione comunale: alle ore 18 si terrà la proiezione del docu-film “#AnneFrank – Vite Parallele”, che ripercorre il diario e la vita di Anna Frank, intrecciando interviste e testimonianze di donne sopravvissute al genocidio nazista. – Tutto il programmma

TUTTE LE MANIFESTAZIONI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

INCONTRI

Varese – Gli alpini ricordano Nikolaevka, il giorno del sacrificio degli alpini, 77 anni fa: domenica 26 gennaio la Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, con i suoi 78 Gruppi locali, celebrerà l’anniversario con il tradizionale pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. – Tutto il programma

Varese – Ad un anno dalla sua scomparsa Varese promuove una giornata dedicata al ricordo di uno dei suoi cittadini più illustri, l’onorevole Giuseppe Zamberletti. – Tutto il programma

Varese – Domenica appuntamento alla biblioteca di Varese con “Il Caffè filosofico – Bello, sublime, perturbante”. Appuntamento alle 10.30 con Antonio Balistreri, pubblicista filosofo e Viviana Faschi, dottorana in filosofia. Ci sono oggetti che percepiamo come belli. Ma spesso non sappiamo a che cosa attribuire questo effetto. Contrariamente poi all’idea che il bello sia l’oggetto proprio dell’arte, si è fatta strada invece la convinzione che qualcosa può avere carattere estetico senza con ciò essere anche bello. Nel frattempo altre idee si sono associate al bello come forma di manifestazione artistica, vale a dire il sublime e il perturbante.

Varese – Domenica appuntamento alle 14 e 30 con le Uscite Narranti. Ritrovo in Piazza Beccaria. L'odierno Viale Aguggiari con 154 platani era il secondo "passeggio pubblico" della città. Una storia controversa ci ha privato dei meravigliosi alberi monumentali. L'Uscita Narrante avrà luogo anche in caso di pioggia. Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking. Obbligatoria iscrizione all'associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info Tiziana 347.7885147, Paola 329.1809202 – info@officinambiente.org

Arcisate – “La Fornace” e dal Gruppo Speleologico Prealpino venerdì 24 gennaio alle 21 all salone Acli in via Manzoni di Arcisate, con la proiezione del filmato “Luci nel buio – Storia ed esplorazioni della Grotta Remeron”, che narra le vicende e gli aspetti naturalistici di una delle grotte più importanti e famose del Varesotto – Tutto il programma

Comabbio – Giulio Ravizza, il direttore marketing di Facebook arriverà a Comabbio per presentare il suo primo romanzo, “L’influenza del blu”. L’incontro organizzato dall’associazione “Il borgo di Lucio Fontana” si terrà sabato 25 gennaio alle 17.30 nella Sala Lucio Fontana. – Tutto il programma

Cuveglio – Continuano, in biblioteca a Cuveglio, gli appuntamenti culturali: il 25 gennaio alle 11.00 sarà ospite Antonio Rubino, classe 1978, torinese, ingegnere chimico, coltiva da sempre la passione per la letteratura e presenterà il suo romanzo “Il discorso delle stelle” – Tutto il programma

Porto Ceresio – Sabato 25 domenica 26 gennaio a Porto Ceresio si svolge il “Weekend salvavita“, un’iniziativa realizzata da Sos Valceresio con il patrocinio del Comune di Porto Ceresio – Tutto il programma

Gallarate – Arriva la ruota panoramica in centro a Gallarate, in piazza Libertà, piena zona pedonale. L’allestimento è iniziato nella mattina di giovedì 23 gennaio e la ruota aprirà sabato alle 14 (resta fino all’8 marzo – Tutto il programma

Gerenzano – Una domenica immersa nella natura al Parco degli Aironi di Gerenzano, dove grandi e piccoli potranno scoprire la fattoria del Parco e gli animali che la popolano. I partecipanti insieme alle guide del parco incontreranno gli animali della fattoria; potranno coccolarli e offrirgli da mangiare seguendo le indicazioni dei volontari. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle ore 14:30 presso l’info point del Parco degli Aironi, via Inglesina a Gerenzano – Tutto il programma

Saronno – Tombolata: pomeriggio di gioco con il Gruppo Anziani. L’iniziativa si terrà domenica 26 gennaio alle ore 15 – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Venerdì sera al teatro di Varese è il momento di Geppi Gucciari che sarà in scena con il suo spettacolo “Perfetta”. Domenica invece, l’appuntamento è con Luca Argentero e lo spettacolo “È questa la vita che volevo da bambino?” – Tutto il programma

Saronno – Michele Mirabella è tra i più poliedrici e versatili uomini di cultura e di spettacolo del panorama italiano e sabato 25 gennaio, alle ore 21, salirà sul palco del teatro di Saronno per raccontarci in maniera inedita la figura del Principe De Curtis – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Dario Napoli Modern Manouche Project in concerto allo Yak. Appuntamento con la formazione per venerdì 24 gennaio, alle 21.30, allo spazio di piazza De Salvo – Tutto il programma

Varese – Il fine settimana delle Cantine Coopuf inizia venerdì sera con “Real Jamaican Dancehall”. Un viaggio che parte dai 45 giri reggae roots e va fino ai tunes dancehall più freschi e ritmati, strizzando sempre l’occhio all’hip hop e ai suoi derivati. Sabato invece, in concerto i Mountains Of the Sun, trio strumentale Varesino attivo dal 2017, gli universi ruotano intorno a una stratocaster, una batteria e un basso – Tutto il programma

Busto Arsizio – Appuntamenti al Circolo Gagarin nel fine settimana: sabato 25 gennaio arriva al Circolo la ciurma di NeverWas Radio con una nuova serata dedicata alle sonorità più innovative e interessanti del panorama musicale italiano: sul palco avremo Romea e Vosm! Domenica 26 gennaio: si apre alle 19 con il ritorno degli aperitivi vegani in collaborazione con Gusto Arsizio. Si prosegue dalle 21 con il ritorno di Cine Undeground, la rassegna del festival dedicata al cinema indipendente. Proiettati saranno i corti “Black hole” di Leonardo Barone, “Che gita di merda” di Roberto Albanesi e il film “Lei & Lui – delitti in Laguna” diretto da Carlo Sortino – Tutto il programma

Arsago Seprio – Il Corpo Musicale di Arsago Seprio si esibisce per il tradizionale concerto di gala, nel centro del paese. L’appuntamento è per sabato 25 gennaio, alla palestra comunale di Largo Arnolfo, ad Arsago. Insieme alla banda del paese, diretta dal Maestro Mirco Garzonio, si esibirà anche il “mimo” Shinya Murujama. L’inizio del concerto è previsto alle ore 21, ingresso libero. – Tutto il programma

Gallarate – Radio Millennium compie 20 anni e sabato 25 gennaio festeggia alla discoteca Sueño di Gallarate (nella foto) a partire dalle ore 23, chiamando a raccolta tutti gli ascoltatori. Nata a Busto Arsizio il 1° gennaio del 2000, Radio Millenium si vanta appunto di esser stata la prima radio del nuovo millennio ad essere registrata in Italia, allargandosi a tutta la Lombardia e al Canton Ticino. – Tutto il programma