Sabato 22 febbraio alle ore 21 presso l’Auditorium delle Scuole Medie di Gavirate (in via Fermi 14), andrà in scena la rappresentazione teatrale benefica “Le bugie hanno le gambe corte”, regia di Brigitte Bosson, messa in scena dalla Compagnia teatrale Attori Per Caso a favore dell’associazione Del Sorriso.

Un gesto di condivisione e di fedeltà alla storia e all’operato dell’Associazione che la Compagnia teatrale ripete con generosità e regolarità ormai da sette anni. I

l ricavato della serata verrà infatti devoluto a sostegno delle attività e dei progetti dell’Associazione, tra i quali spicca in particolare il progetto per il Dopodinoi “Comunità Camphill”.

Tale progetto vuole offrire una risposta ai molti bisogni delle famiglie del territorio, che si trovano sole nel tentativo di realizzare una vita dignitosa per i propri figli. Un progetto che non si accontenta della “presa in carico”, dell’accudimento o della custodia, ma preferisce una reale inclusione. Come? Con la creazione di una comunità agricola residenziale, sul modello dei Camphill irlandesi, da qui il nome. A questo scopo l’associazione Del Sorriso cerca sostenitori e fondi. La comunità sarà strutturata come un organismo sociale che rifletta la triplice natura e le esigenze dell’intero essere umano: spirituale, culturale, sociale, economico. Lo scopo è dare una vita dignitosa a persone con disabilità attraverso un lavoro adeguato, che consenta loro di raggiungere il massimo dell’autonomia possibile, al fine di poter vivere la propria vita e non essere più dipendenti dalla famiglia. In questo un piccolo villaggio, un adulto con bisogni speciali potrà scegliere di vivere stabilmente, oppure di trascorrere parte della giornata, condividendo ritmi e partecipando alle attività e alla quotidianità.

L’associazione “Del Sorriso” nasce nel 2006 da un gruppo di genitori ed ha l’obiettivo di promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita di persone con disabilità. A tal scopo propone progetti di sensibilizzazione e inclusione nelle scuole e nelle realtà territoriali e offre interventi di assistenza nelle attività quotidiane, finalizzati alla progressiva acquisizione di abilità e autonomia sulla base di progetti individuali. Inoltre, si pone come punto di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini , offrendo occasioni per mettersi in gioco attraverso attività di volontariato.

Chi volesse contattare o sostenere l’Associazione “Del Sorriso” può scrivere ad associazione-sorriso@libero.it oppure telefonare al 375-5518568 o ancora recarsi presso la sede in Piazzale Besozzi 1 a Gavirate, dove sono disponibili anche gadget, bomboniere e partecipazioni solidali.