Le imprese di Varese diventano podcast

«L’impresa di raccontare le imprese varesine da oggi è anche podcast». Ad annunciarlo Roberto Grassi, presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. La novità è l’ultima delle iniziative editoriali della redazione del magazine di Univa, Varesefocus, e inaugura una serie di audio pensati per raccontare le più belle storie aziendali del territorio.

«Il tessuto industriale della nostra provincia è ricco di aneddoti avvincenti: storie di persone e di imprese che hanno portato nel mondo il made in Varese – spiega il presidente Grassi -. A spingere uno dei territori più industrializzati ed economicamente progrediti d’Europa, ai primi posti tra le province italiane per peso dell’industria nella creazione di valore aggiunto, ci sono stati e ci sono uomini e donne dal talento creativo, acuto ingegno, dotati di quel saper fare tipico che ci rende unici e persino inimitabili. Questa premessa rende sicuramente più semplice l’obiettivo dell’Unione Industriali varesina di raccontare l’industria e l’economia: la materia prima è tanta e di ottima qualità. Da sempre ci spinge l’ambizione di portare il racconto giornalistico della nostra impresa a più persone possibili, stimolando approfondimento, consapevolezza e riflessione: è così che nasce Varesefocus, il nostro magazine che ha appena compiuto 20 anni, è così che si è sviluppata la nostra comunicazione sul web e sui social network. L’obiettivo è quello di fare cultura, andare al cuore delle notizie e rendere consapevole l’opinione pubblica del valore delle nostre imprese, anche attraverso la narrazione, o per dirla in chiave moderna, lo storytelling. Da qui la naturale e costante evoluzione di questo nostro racconto e delle nostre attività di comunicazione con l’ultima novità: il podcast, uno strumento che per immediatezza e calore, si presta ottimamente a questo obiettivo».

Ascolta “La scalata di Vibram” su Spreaker.

Dalle pagine di Varesefocus, per arrivare al web fino ai social, l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese è da sempre alla ricerca di nuovi strumenti per raccontare le #ImpresediVarese, le loro storie di passione e innovazione. Da oggi, quelle storie saranno anche i podcast “Buongiorno Impresa”: narrazioni audio per un inedito viaggio alla scoperta dell’industria e del territorio.

I podcast saranno disponibili sulle principali piattaforme di distribuzione (tra cui Spotify e Spreaker), su www.varesefocus.it e su www.univa.va.it. Si parte con una storia che per le sue caratteristiche è esemplare. La trovate su tutti i vari canali con il titolo: “La scalata di Vibram”.