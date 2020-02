Soccorso nel Lecchese, vigili del fuoco di Varese in azione

Oggi, giovedì 27 febbraio, alle ore 13:30, il personale del Reparto Volo Lombardia è intervenuto nel comune di Valmadrera (LC), sul monte Moregallo a 1200 metri di quota, per soccorrere una persona che, in compagnia del proprio cane, stava effettuando una escursione; dopo aver smarrito il sentiero, si era ritrovata in una zona impervia, impossibilitata a muoversi ha lanciato l’allarme.

Galleria fotografica Salvataggio a Valmadrera 4 di 4

Immediatamente da Malpensa si è alzato in volo il “drago 80”, l’equipaggio dell’aeromobile, ha dapprima individuato la persona ed il cane su di una cengia e ha verricellato gli aerosoccorritori che dopo averli raggiunti gli ha recuperati a bordo dell’elicottero.