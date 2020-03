Anpi Gallarate dona 500 euro al comitato locale della Croce Rossa

Anche l’Anpi di Gallarate fa la su parte nella difficile lotta contro il Coronavirus: «L’Anpi non è inerte di fronte a quanto stiamo vivendo, ma partecipa a questo sforzo» dice il presidente della sezione gallaratese Michele Mascella.

Nello specifico, la sede locale dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha stanziato 500 euro per la Croce Rossa Italiana – comitato di Gallarate, che ha attivato (e poi rilanciato) una raccolta fondi per assicurare il rifornimento di dispositivi di protezione per operatori e volontari impegnati nel soccorso ma anche nelle diverse attività straordinarie di questo periodo, tra cui l’assistenza a Gallarate agli anziani e persone isolate.

Il presidente Mascella ha inviato anche comunicazione agli iscritti ricordando che tutti sono «chiamati a seguire rigorosamente i provvedimenti del Governo, delle Regioni e dei Comuni» nel contrasto al contagio (la stessa Anpi Gallarate ha chiuso, da un mese, la sua sede locale). E – nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Anpi – l’associazione si preoccupa anche della futura scadenza del 25 aprile, ormai a un mese di distanza, e ha anche chiesto a tutti «fin da ora di abbozzare progetti in grado di ricorrere localmente all’uso degli strumenti digitali, dei social, e di tutto ciò che insomma possa permettere al 25 Aprile di non passare sotto silenzio ma di avere lo sviluppo nazionale adeguato e doveroso».

Resta poi aperto il tesseramento 2020, «nel senso della difesa ed affermazione dei valori dell’Antifascismo e della Costituzione in essa previsti: compresa, e non ultima, una necessaria universale solidarietà». Comresa quella praticata in questi giorni di emergenza.