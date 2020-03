La Pro Loco organizza la consegna a domicilio

Il nuovo sito doveva essere presentato al pubblico proprio in questi giorni: ma la nuova dirigenza della Pro Loco di Varese, considerato che non sarebbe stato possibile ne presentarlo nè dar luogo agli eventi che stavano pensando di organizzare per l’estate, hanno deciso di riconvertirlo, in poco tempo, in un “sito di servizio” che permetta la consegna a domicilio di prodotti alimentari e piatti pronti “a chilometro zero”.

«Prodotti locali, che possono essere consegnati direttamente a casa – spiega il nuovo presidente della Pro Loco Roberto Bianchi – Abbiamo due furgoni e quattro persone per portarli; oltre alle autorizzazioni e il benestare della autorità. Adesso quindi possiamo partire per chi lo richiede: in questi giorni in cui i negozi sono intasati, pensiamo noi a portare il necessario e dei piatti pronti».

Il servizio è, come spiega Pro Loco, in collaborazione con ristoratori del territorio e l’Amministrazione comunale e prevede la consegna a domicilio di gastronomia, prodotti alimentari, beni di prima necessità su tutto il territorio di Varese e dintorni.

Per ora, ad aderire è stata una gastronomia varesina piuttosto famosa, che fornisce alcuni generi di prima necessità e diversi piatti preparati al momento: «Ma il servizio è solo all’inizio».

Per maggior informazioni, è possibile collegarsi al nuovo sito ProVarese, alla pagina “negozio”.