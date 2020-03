Radio missione francescana sceglie il lavoro agile

Radio Missione Francescana ha deciso di chiudere la propria sede ai suoi lavoratori e collaboratori, permettendo agli stessi di lavorare da casa. «La nostra radio – spiega il presidente padre Gianni Terruzzi – non si spegne. Anzi: sono grandi e vivi dentro di noi il desiderio e il dovere di non lasciare soli i nostri ascoltatori. Vi accompagneremo, come sempre, nelle vostre giornate, impegnandoci ancora di più nel donarvi informazione, musica, riflessioni, intrattenimento e preghiera in modo da rendere più godibile e interessante lo scorrere del vostro tempo».

«Saremo costretti a modificare il nostro palinsesto – continua Padre Gianni – e ad adottare alcuni accorgimenti tecnici nelle operazioni di registrazione e trasmissione a cui, almeno all’inizio, dovremo tutti fare l’abitudine. Al di fuori di questi aspetti, però, la nostra opera e quella di tutti coloro che ci sosterranno sarà la stessa che quotidianamente avete imparato ad apprezzare. Di più: aspettatevi anche delle belle novità».

Resta invariata la programmazione – multimediale – delle nostre funzioni religiose e dei momenti di preghiera: tutti i giorni la recita delle lodi delle 7.30 e la Santa Messa delle ore 8 saranno trasmesse in diretta sulle frequenze della radio (94.6; vedi anche sito internet); lo stesso accadrà per la messa delle 18 e per i successivi vespri.

Non solo: tutte le funzioni in oggetto saranno trasmesse in streaming su www.rmf.it e in streaming video sul canale Youtube di Radio Missione Francescana.

«Insomma, cari amici di Rmf – conclude padre Gianni Terruzzi – state a casa, mi raccomando, perché saremo noi ad arrivare da voi, Un augurio di ogni bene a tutti voi».