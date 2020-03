Tra un allenamento in salotto e una serata di cabaret, questo weekend torna l’ora legale

Lancette avanti di un’ora tra sabato e domenica perché torna l’ora legale. Si dormirà un’ora in meno ma le giornate avranno un’ora in più di luce.

METEO

La primavera fatica ad arrivare. Nel weekend un timido sole farà capolino ma già domenica il tempo torna freddo – Leggi le previsioni

ORA LEGALE

ITALIA – Torna l’ora legale, lancette avanti di un’ora. Lo spostamento delle lancette in avanti di un’ora andrà fatto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Sarà la penultima volta? – Leggi l’articolo

CINEMA

RAI CINEMA – Per #iorestoacasa è online su Rai Cinema il film DigitaLife. In questo momento di isolamento nelle proprie case Varesenews e Rai Cinema hanno deciso di rendere disponibile gratuitamente il docufilm- Leggi l’articolo

CINEFORUM – Il Circolo Gagarin porta il cineforum a casa: “Straming e Telegram per stare insieme”. L’appuntamento mensile con la rassegna di “Cine Underground” continua ognuno da casa propria: “Collegatevi domenica sera e commentiamo insieme”- Come fare

CABARET

Dalla sua cucina al vostro salotto “Il Barbapedana” porta il cabaret online. Sabato 28, in streaming sui canali social, Francesco Marelli e il figlio Jacopo suoneranno dalla loro cucina per portare nelle case la musica del cabaret milanese – Leggi l’articolo

SPORT

IL PODCAST SPORTIVO DELLA SETTIMANA. “Il trequartista”: i fenomeni dello sport, i loro trionfi e le loro ombre. Giorgio Terruzzi e Carlo Pastore narrano le parabole sportive e personali di alcuni grandissimi fenomeni che hanno dovuto fare i conti con le vicissitudini (talvolta i drammi) della vita – Leggi l’articolo

VARESE. I Gorillas portano lo sport a casa tua. Allenamento “in salotto” e per tutti: video con esercizi alla portata di chiunque per rinforzare le difese immunitarie. Questo il contributo della mitica squadra varesina – Leggi l’articolo

FORNELLI

BUSTO ARSIZIO – Come “sopravvivere”in cucina ai tempi della quarantena. Sarà interamente devoluto alla Croce Rossa il ricavato di instant book nato per cavarsela ai fornelli in quarantena: a scriverlo Anna Prandoni – Leggi l’articolo

GORLA MINORE – Il pranzo si prepara ancora insieme con l’aiuto di mamma (e whatsapp). Alcune componenti della Pro loco di Gorla Minore hanno impastato in streaming gli gnocchi per il pranzo della domenica: un modo allegro per sentirsi più vicine – Leggi l’articolo

CHE FARE NEL WEEKEND – BAMBINI

Creatività, giochi e spettacoli del weekend con i bambini. Dal 27 al 29 marzo si moltiplicano idee per contest, disegni, laboratori e spettacoli lanciate dalle più disparate realtà artistiche, ludiche o ricreative del territorio – Leggi le proposte

LETTURA

FUMETTI – Da Tex a Dylan Dog: la Bonelli regala online un fumetto al giorno. Fino a domenica 5 aprile dal sito di Sergio Bonelli Editore è possibile scaricare gratuitamente un albo, disponibile per ventiquattro ore, dedicato ai grandi personaggi del mondo del comic italiano – Leggi l’articolo

VARESE – Arriva il nuovo libro di Emiliano Bezzon, ambientato nella Milano della Scala. Edito da Frilli Editori e già disponibile on line, si intitola “Il delitto di via Filodrammatici” – Leggi l’articolo

FESTIVAL

SANTA MARIA MAGGIORE – Sentieri e Pensieri, il festival diventa virtuale. Attese le letture di tanti comuni cittadini, insieme ad autori e personaggi dello sport e dello spettacolo. Culicchia, Marcorè, Dix, Malvaldi tra gli ospiti che parteciperanno – Leggi l’articolo

TURISMO

Per chi invece volesse provare itinerari un po’ più particolari, la provincia di Varese offre 8 siti archeologici tutti da scoprire. Ci sono posti conosciuti come il Sacro Monte, il Lago di Varese o Castelseprio e Torba. Ce ne sono altri meno noti, come il Monastero di Cairate, la necropoli di Arsago Seprio o l’area del Monsorino. Ma hanno tutti in comune una cosa: un lungo passato archeologico. Con Varese 4U – Archeo ve li abbiamo raccontati con un progetto multimediale che potete consultare qui

SERVIZI GRATUITI ONLINE

Imprese, associazioni e privati hanno attivato dei servizi gratuiti su iniziativa della ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano: si tratta di misure di solidarietà digitale per migliorare la condizione di vita di chi è costretto a casa per limitare il contagio del Covid19. – QUI I SERVIZI ATTIVI