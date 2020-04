La mamma di Harry Potter ha avuto il coronavirus, ma sta bene

L’autrice della saga di Harry Potter, JK Rowling, ha rivelato di aver avuto «tutti i sintomi» del coronavirus ma di essere adesso «completamente guarita».

La scrittrice l’ha spiegato in un su Twitter la scrittrice stessa, che ha spiegato inoltre di non essere stata sottoposta ai test per riscontrare l’effettiva presenza del virus, ma di avere accusato i sintomi per due settimane.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020