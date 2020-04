Torna a casa Angelo, il “paziente 1” di Samarate

Anche oggi c’è un nuovo caso di positività al Coronavirus. Ma oggi Samarate festeggia anche il ritorno a casa del suo “paziente 1”, il primo registrato appunto nella cittadina vicino all’aeroporto di Milano Malpensa.

«Questa sera Angelo, il primo samaratese ricoverato e positivo al COVID-19, comunicatoci lo scorso 17 marzo 2020, è finalmente tornato a casa» annuncia il sindaco Enrico Puricelli, sollevato almeno da questa notizia.

«Sta bene e proseguirà la convalescenza con sua moglie ed il suo bambino. Con questo messaggio, porto i suoi saluti all’intera Cittadinanza. Una notizia di speranza per tutte le famiglie che stanno soffrendo contro questo terribile virus. Un raggio di sole per la nostra Comunità, che si appresta a vivere una Pasqua diversa».

In totale, ad oggi, sono undici i positivi a Samarate, sei invece le persone in osservazione. Il dato doloroso restano soprattutto i sette deceduti nella cittadina.

«In soli sette giorni il numero è cresciuto di 562 unità. Questi numeri mettono i brividi. Ogni numero corrisponde ad una persona, ad un nome e cognome. La sofferenza di migliaia di famiglie, non è lontana da noi. Non dobbiamo sottovalutare la situazione, soprattutto in questi giorni di festa, abituati da tradizione alle gite “fuori porta”. Quest’anno non sarà così. Viviamo un’emergenza che restringe la nostra libertà di movimento. L’emergenza al COVID-19 ci obbliga allo stop, a stare in casa. Dobbiamo rispettare le regole che ci siamo dati per vincere insieme questa battaglia. Non abbassiamo la guardia. Insieme alla mascherina, usiamo il cervello!»