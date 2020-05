Droga e abusi su una bimba, arrestato

È accusato di aver drogato una bimba in età prescolare per abusare di lei e diffondere le immagini nel deep web: proprio le indagini che la polizia postale ha operato entrando nella soglia della rete più oscura e impenetrabile hanno portato alle manette per un trentenne di Como.

L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, detenzione e produzione di materiale pedopornografico.

Gli agenti si sono imbattuti nelle richieste di vendita del materiale video che l’uomo aveva immesso sul mercato e sono risaliti a lui attraverso l’indirizzo ip del pc di un utente con cui era venuto in contatto.