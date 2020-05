Si toglie la vita, ritrovato da un passante

Il corpo senza vita di un giovane di 26 anni è stato rinvenuto questa mattina in via Piave, non lontano dalla stazione ferroviaria di Albizzate. A ritrovare il cadavere intorno alle 8 è stato un passante che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine: sul posto sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a delimitare l’area e a svolgere i rilievi del caso. Il giovane, che secondo le prime informazioni non risiedeva ad Albizzate, si è tolto la vita.

Foto di repertorio