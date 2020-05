Uyba Volley, idea spagnola: occhi su Ana Escamilla

C’è una giovane spagnola nel mirino della Uyba Volley che sta lavorando alla rosa della prossima stagione. Nel novero delle schiacciatrici le Farfalle potrebbero inserire Ana Escamilla Serrano, 21enne alta 1,84 che vanta già una buona esperienza internazionale visto che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della formazione tedesca del Potsdam, club della massima serie.

I mesi in Germania sono stati i primi all’estero per la giovane atleta andalusa – è nata ad Almeria – che in carriera è cresciuta nella Concentracion Permanente che ha sede a Soria e che rappresenta una versione spagnola del nostro Club Italia, una formazione nella quale vengono allevati alcuni dei maggiori talenti del Paese. L’esordio nella massima categoria spagnola è arrivato nell’Alcobendas (2016-17), poi Escamilla si è spostata a Logroño prima e a Barcellona poi, affermandosi come una delle giocatrici più interessanti della Liga Iberdrola.

In Bundesliga la schiacciatrice di Almeria si è ulteriormente confermata, contribuendo a portare il Potsdam al terzo posto (dietro Schweriner e Stoccarda) prima della sospensione del campionato a causa del coronavirus. L’approdo in Italia – e a Busto Arsizio in particolare – potrebbe essere una ulteriore crescita per una giocatrice che ha già partecipato anche agli Europei con la maglia della Spagna, nel 2019, quando le Furie Rosse hanno superato il girone eliminatorio prima di fermarsi contro la Polonia.

Fino a oggi la Uyba ha confermato due giocatrici – la capitana Gennari e il libero Leonardi – e acquistato la palleggiatrice americana Poulter, la schiacciatrice canadese Gray e la centrale italiana Olivotto. Ora la scelta “iberica” con Escamilla.