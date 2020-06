Al via il centro estivo anche a Cardano al Campo

Il Covid non ferma i centri estivi per i bambini. In tutta la provincia di Varese, dopo una fase di incertezza iniziale, sono stati allestiti i centri – alcuni in modo creativo – per aiutare le famiglie e far passare ai ragazze e le ragazze un’estate serena.

Nei gironi scorsi la giunta di Cardano al Campo, per volere dell’assessore Meri Suriano (Fratelli d’Italia), ha approvato il progetto organizzativo delle attività per i bambini delle scuole d’infanzia e primaria, grazie alla collaborazione con la cooperativa Unison, “nel pieno rispetto delle linee guida stabilite dai provvedimenti governativi”, la formula ormai conosciuta a memoria da tutte le amministrazioni.

Il centro partirà lunedì 29 giugno alla scuola Alessandro Manzoni e durerà sei settimane, fino al 7 agosto. “Per il centro – dichiara Suriano al termine della riunione di giunta che ha portato alla delibera – i bambini che hanno aderito sono 21 della scuola d’infanzia e 24 della primaria”.

Le attività saranno svolte in diversi gruppi e spazi per garantire il distanziamento fisico. Il rapporto tra educatore e minori sarà 1:5 per i bambini della scuola dell’infanzia e 1:7 per quelli delle primarie. Per ogni gruppo ci saranno due educatori, che si alterneranno nella giornata e garantiranno la possibilità di coprire eventuali sostituzioni.