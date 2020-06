Luino, il Consiglio vota: prima rata Imu al 31 luglio

Il Consiglio comunale, “in considerazione della congiuntura negativa caratterizzata dall’emergenza sanitaria da COVID- 19 e per sostenere l’economia del proprio territorio, ha differito la scadenza del versamento della prima rata IMU dal 16 giugno al 31 luglio 2020».

Lo fa sapere in una nota l’Assessore al Bilancio Dario Sgarbi.

«Si precisa che il differimento della scadenza non riguarda la quota di imposta da versare allo Stato. Gli immobili a cui si riferisce il pagamento della quota IMU riservata allo Stato, per i quali deve essere mantenuta la scadenza al 16 giugno, sono gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. (Aliquota di imposta riservata allo Stato pari al 0.76 per cento)».