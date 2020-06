Il sindaco di Porto Ceresio: “Amareggiata da queste dimissioni”

Amareggiata e dispiaciuta. E’ questo lo stato d’animo che il sindaco Jenny Santi racconta in una nota nel pieno della crisi che sta attraversando la sua maggioranza, con le dimissioni di due figure importanti della Giunta: l‘assessore Franco Pozzi e il vicesindaco Marco Prestifiippo.

Il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi si dice amareggiata da quanto affermato dagli ex assessori Prestifilippo e Pozzi: «Entrambi lanciano accuse relativamente ad ambiti che erano oggetto delle proprie deleghe: manutenzione, sicurezza ed urbanistica, ed erano assessori a cui io ho sempre dato la massima autonomia di azione».

Dietro alle dimissioni potrebbe esserci dell’altro, lascia intendere la nota del sindaco: «Diversi cittadini mi hanno contattato portandomi la loro vicinanza e dicendomi che, mancando un anno alle prossime elezioni, tali dimissioni siano da interpretare con una finalità strategica. Indipendentemente dalla reale motivazione della loro decisione, sono dispiaciuta, soprattutto umanamente, per quanto è avvenuto: prima ancora che politici siamo portoceresini e come tali bisogna fare scelte di responsabilità verso i cittadini che vogliono vivere in un territorio ben curato e sicuro ed è proprio ciò che porterò avanti con il massimo impegno, tenendo anche alcune deleghe fino ad ora di competenza degli assessori dimissionari».