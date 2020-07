Camion del soccorso stradale finisce contro un muro a Caravate, arriva l’elisoccorso

Un mezzo del soccorso stradale che stava percorrendo la strada provinciale 32 che attraversa Caravate ha perso il controllo ed ha impattato violentemente contro lo spigolo di un edificio longo la strada.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 di mercoledì 8 luglio a Caravate lungo la via XX settembre all’altezza dell’incrocio con via Cavour. A bordo del mezzo è rimasta incastrato un uomo, che non sembra essere ferita gravemente, attorno al quale hanno operato i vigili del fuoco e il personale sanitario per i soccorsi.

Ancora non è chiaro il motivo alla base dell’incidente dove è coinvolto un solo mezzo. Sul posto per i rilievi anche la polizia locale del Verbano.

L’uomo è stato estratto dall’abitacolo del mezzo e medicato in ambulanza prima di essere caricato in elisoccorso per il trasporto in ospedale.