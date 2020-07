A Casalzuigno posizionati quattro defibrillatori

Casalzuigno è diventato un Comune Cardio Protetto.

Da oggi, lunedì 20 luglio, sono disponibili 4 DAE (Defibrillatore Cardiopatico Esterno) distribuiti in diversi punti del piccolo comune della Valcuvia.

Ad annunciare la buona riuscita del progetto il sindaco Danilo De Rocchi che spiega che i defibrillatori sono stati installati ad Arcumeggia, nella ex scuola di via per san Antonio, a Palazzo Comunale, all’Area Feste e palestra comunale di Via Sciareda e alla casa di soggiorno e riposo Longhi Pianezza di via del Gaggiolo.