Hansel e Gretel: una fiaba per l’estate

Un'esperienza particolarmente emozionante, gradita e partecipata dopo i lunghi mesi di lockdown pronta a ripetersi mercoledì 22 luglio alle 20.30, sempre sotto la tensostruttura del parco comunale di Varese, con lo spettacolo "Hansel e Gretel" di Progetto Zattera, vincitore del primo premio della giuria dei bambini all'Europuppetfestival. Una favola classica capace di rievocare il teatro di una volta, fatto di canzoni suonate dal vivo e un finale a sorpresa che, nonostante il distanziamento richiesto dell'emergenza sanitaria, non perderà il divertimento del teatro per l'infanzia. Dopo una primavera particolare fatta di 32 letture animate e alcuni telegiornali di sole buone notizie condivisi via streaming, regalando sorrisi ai bambini che hanno potuto assistere alla rappresentazione dal vivo del Gatto con gli stivali, nella cornice magica dei Giardini Estensi.

Con le scenografie di Lucia Capellari e Salvatore Fiorini, gli attori della compagnia Noemi Bassani e Martin Stigol, ricreeranno il mondo della fiaba dei fratelli Grimm, attraverso diversi momenti di narrazione con la magia delle ombre e dei pupazzi.

Questa originale versione della storia di due bambini persi nel bosco che trovano la casa di marzapane di una strega assai cattiva, è stata ospite in diversi teatri in Italia ma anche in Argentina, Svizzera e Spagna, riscontrando successo e raccogliendo numerosi apprezzamenti dal pubblico.

Da qui parte la vera scommessa della compagnia varesina che da anni porta il teatro in provincia con le rassegne domenicali e scolastiche: riprendere con la stagione autunnale, con la qualità di sempre, per restituire al pubblico la certezza che il teatro per l’infanzia è un valore importante e forse a volte imprescindibile.