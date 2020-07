A Radio Missione si parla di risonanza magnetica

Il dottor Alfredo Goddi, direttore sanitario del centro medico SME diagnostica per immagini, via Pirandello 31 , Varese , sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 31 luglio alle ore 11.10. Titolo della trasmissione :“La risonanza magnetica “ . Conducono Luigi Rusconi e Giorgio Dini .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 2 agosto 2020 alle ore 16.00.