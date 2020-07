Storie di Lago, fuori dal Comune

Sono “Storie fuori dal Comune”. Appuntamenti (se il meteo lo consentirà) che si terranno in un cortile del paese. Storie di donne e di uomini di lago, per rivivere un passato che si fonda in maniera indissolubile con il presente e che il tempo non potrà mai cancellare. Due eventi che si terranno si terranno a Buguggiate in un cortile del centro storico: Corte Galli via Trento 21.

SABATO 25 LUGLIO ORE 21: LE DONNE DELLA PESCA E DEL LAGO spettacolo di teatro-narrazione di e con Betty Colombo, accompagnamento musicale Francesco Nodari.

La storia di una ragazza nata in collina ma giunta sul lago dopo il matrimonio guida lo spettatore in un viaggio di scoperta nella tradizione della pesca e nella vita del paese sulla riva del lago. Un testo che ci fa ritrovare la poesia di vecchi lavori e vecchi strumenti, di una cultura del passato, ancora viva nelle parole e nei ricordi delle donne di lago e dei pescatori. Tutto raccontato dalla affascinante voce narrante di Betty Colombo. Allo spettacolo è abbinato un libro con CD che, oltre al testo, narra la nascita dell’idea e il percorso di costruzione della storia.

Betty Colombo: da sempre abitante a Cazzago Brabbia, docente di scuola elementare per vent’anni e poi, insieme al marito, ha iniziato la carriera teatrale come produttrice di spettacoli di burattini e come attrice, consolidando nel tempo l’arte di narrare.

Francesco Nodari: classe 1949 canta e suona la fisarmonica, armonica, chitarra e arpa celtica. Suona musica etnica europea, soprattutto dell’area alpina. Ha collaborato con diverse formazioni di musica folk, etnorock e rinascimentale.

DOMENICA 26 LUGLIO ORE 18: PESCATORE IN INVERNO incontro con Paolo Giorgetti che parlerà del lago di Varese come sistema, del delicato equilibrio tra i suoi componenti, approfondendo il tema della stratificazione e dell’influenza sull’attività di pesca.

Interverrà il Presidente della Cooperativa Pescatori Lago di Varese Gianfranco Zanetti

Presentazione del libro di Ernesto Giorgetti “C’era una volta un lago” incontro con l’autore e brevi letture dai racconti.

Paolo Giorgetti: ingegnere aerospaziale, insegna all’Università Professionale della Svizzera Italiana. E’ autore di racconti per bambini e ha pubblicato il libro Pescatore in inverno.

Ernesto Giorgetti da una vita pescatore sul lago di Varese, poeta e scrittore. Ha pubblicato anche: Fonte Fuoco Fumo (raccolta poesie) Dialoghi fra un contadino e un lupo, Confesso che ho pescato, Le canzoni del pescatore (poesie) Quando dormono le case (racconti e poesie).

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria dal sito del Comune di Buguggiate (comune.buguggiate.va.it) o inviando un messaggio al numero 3317516036. In caso di maltempo gli appuntamenti verranno rimandati.