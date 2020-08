Tra degustazioni e fiori di loto è in arrivo il weekend

Nonostante le previsioni del tempo non siano le migliori, tante sono le iniziative per il fine settimana con diverse rassegne tra cinema, teatro ed eventi in città o fuori porta.

PREVISIONI – Preparate l'ombrello, in arrivo piogge e temporali nel fine settimana. Giunge dalla Scandinavia la circolazione depressionaria che porterà il maltempo con forti temporali

BUSTO ARSIZIO – La donna elettrica chiude il cinema d'estate al Museo del Tessile. Maffioli: "Un successo che conferma la capacità dell'Amministrazione di rispondere al bisogno di cultura, bene irrinunciabile". – Castelli: "Tornate al cineforum e sostenete la ripresa 'cinefila' della città"

VARESE – Ventisei pellicole in gara per un'edizione "alla giapponese" di Cortisonici. Due appuntamenti dedicati all'animazione del Sol Levante all'interno della rassegna varesina giunta alla 17a edizione, al via mercoledì 26. Posti quasi esauriti: ecco come fare per chi non ha prenotato

SAMARATE – "Io non ho paura": spettacolo su violenza ed educazione di genere. Letture, musica e immagini per una serata a cura di Samarate loves books sulla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e sull'educazione dei bambini e delle bambine

VARESE – Storie sotto il grande cedro dell'Himalaya di Villa Augusta. Jane Bowie e Clarissa Pari domenica 30 agosto porteranno in scena due spettacoli inediti, alle 16.30 e 18.30, per la rassegna "Il respiro e la maschera"

BORGO TICINO- Nell'Antica casa Balsari va in scena "Tangos". Il concerto recital si terrà venerdì 28 agosto alle 21 anche in caso di pioggia

VARESE – All'Isolino Virginia lo spettacolo dei fiori di loto al tramonto. Per osservare il fenomeno organizzate navigazioni speciali: venerdì 28 agosto partenza alle 18 dall'imbarcadero di Gavirate

VARESE – Al via Festival #InTenso, la Biblioteca in tensostruttura. Comincia sabato ai Giardini Estensi il programma culturale. Prenotazioni e sicurezza anti Covid

CASTIGLIONE OLONA – "Te con l'autore" riparte con il giallo della villa abbandonata. L'appuntamento è per domenica 30 agosto alle 16, come sempre al Caffè Lucioni di Castiglione Olona. Ospite del pomeriggio letterario Riccardo Landini con "Il giallo della villa abbandonata"

CUVEGLIO– "Wapiti", gli indiani protagonisti a Cuveglio. Venerdì 28 agosto a Cuveglio, secondo appuntamento con la cultura e i libri con Gianluca Alzati che presenterà il suo libro. Prenotazione obbligatoria

GERMIGNAGA – Equalafesta 2020, due giorni di idee e cibo buono e giusto. La festa del GIM sabato 29 e domenica 30 agosto animerà il parco Boschetto

TEMPO LIBERO – Montecrestese, alla Sagra della Patata arriva il "Patadrive". È necessario prenotare e si potrà mangiare nei bar di Montecrestese

LONATE POZZOLO – Una passeggiata tra le aree del Masterplan di Malpensa. L'associazione Viva Via Gaggio e la Rete Comitati Malpensa hanno organizzato una camminata tra le zone "che saranno cancellate dal nuovo masterplan di Sea"

MENDRISIO – Tra osterie e vigneti, bontà e bellezze del Ticino si scoprono in bici. Si chiama "La Belvedere": una giornata pedalando tra le colline e le valli del Mendrisiotto, alla scoperta di scorci inediti e sapori locali

PIEMONTE – Esperienze gourmet all'Oasi Zegna, lo chef Tonetto alla guida del ristorante del Bucaneve. Ogni giorno è possibile degustare deliziosi piatti lasciandosi ispirare dai prodotti offerti dal territorio, dai boschi e dai pascoli della Valsessera, all'area alpina e alla Pianura Padana, con qualche incursione nell'Appennino Ligure

ITINERARI – Val Bognanco terra di acqua e montagna: i 3 Laghi del Paione. Un itinerario naturalistico tra fresche pinete e laghetti di montagna alla scoperta di questo angolo dell'Ossola

CHIASSO (CH) – Un viaggio in Val Bregaglia alla scoperta dei luoghi di Giacometti. Il viaggio, in programma il 29 e 30 settembre, toccherà, insieme a Coira, alcuni fra i luoghi della Val Bregaglia più cari all'artista: Maloja, Borgonovo, Stampa, Promontogno e Chiavenna

COMO – Grand Tour a Villa Carlotta, la delizia del lago di Como. Domenica 30 agosto una tappa del Grand Tour si ferma a Villa Carlotta. Molte le richieste di partecipazione, aperto un secondo turno con partenza alle 14

LUINO – Luino, visita guidata alla mostra di Angelo Bozzola. Venerdì 28 agosto a partire dalle ore 18, a Palazzo Verbania. Ecco come prenotare

IPPICA – C'è il Gran Premio Città di Varese: Le Bettole si rimettono l'abito da sera. L'ippodromo torna all'orario classico per la riunione più attesa: prima corsa alle 20, il clou verso le 22,15. Tredici cavalli al via, Blu Navy Seals cerca il bis ma c'è l'incognita meteo

VELA – La regata più attesa del Verbano va in scena sulla rotta dei Mazzarditi. Sabato 29 alle 9 in punto scatta da Ispra l'attesa competizione: gli scafi dovranno doppiare i Castelli di Cannero per poi tornare al via. Alle 9,30 la veleggiata d'epoca "Mazzarditi Classic"

PORTO CERESIO – PortoArte: slitta al 4 settembre l'omaggio a Fabrizio De André. Lo spettacolo, inserito nel programma di PortoArte, era in programma il 28 agosto ma è stato spostato a causa delle previsioni meteo per il fine settimana