Sesto Calende è di nuovo “Città della fotografia”

Ritorna a Sesto Calende la rassegna di fotografie e audiovisivi all’aperto. La quarta edizione si terrà al palazzo comunale sabato 5 settembre alle 21:00.

Nel corso della serata verranno proiettati i lavori gli autori del Fotocinevideoclub Verbano insieme a quelli di Foto club Varese ASP e Officina fotografica di Romagnano Sesia. La serata sarà animata anche dall’attrice Mariangela Martino e dai suoi monologhi di satira sociale accompagnati al pianoforte (ben disinfettato).

L’ingresso all’evento è gratuito, ma per disposizioni legislative è necessario prenotare. Per informazioni e prenotazioni – sino ad esaurimento dei posti disponibili – si può contattare la biblioteca comunale al numero 0331 928160, oppure via mail all’indirizzo biblio@comune.sesto-calende.va.it.