Spezia in Serie A, un trionfo nato dal 5-0 alla Pro Patria

Era l’11 agosto del 2019, è passato più di un anno solare ma si tratta sempre della stessa stagione.

Una stagione storica per lo Spezia Calcio, che vincendo la doppia sfida playoff contro il Frosinone (vittoria 1-0 all’andata in trasferta, sconfitta in casa 1-0 ma forte della miglior posizione in classifica) viene promosso in Serie A per la prima volta (ha giocato in Prima Divisione per 4 stagioni dal 1921 al 1925).

L’annata degli aquilotti liguri partì in quella calda domenica di agosto con la sfida di Coppa Italia contro la Pro Patria. La differenza di categoria in quella sfida fu abbastanza palese: lo Spezia si impose con un netto 5-0 e i biancoblu vennero presto eliminati dalla competizione nazionale.

C’è quindi anche un po’ di Pro Patria in questa serata storica per lo Spezia, che festeggia una promozione nata da lontano, da più di un anno fa.