BA Estate continua con le note della musica leggera italiana

Venerdì 4 settembre alle ore 21.00 il parco di Villa Ottolini-Tosi ospiterà l’ultimo appuntamento musicale della prima parte di “BA Cultura per l’estate”, il calendario delle iniziative culturali estive organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di varie realtà del territorio.

«Dopo la pausa di agosto in cui protagonista dell’offerta culturale è stato il cinema, ripartiamo con i concerti e in particolare con ‘Italiana, le canzoni più belle’, che si pone come cesura tra la prima parte del calendario estivo e l’avvio della programmazione di settembre che vedrà ancora la musica in primo piano con concerti diversi, ma tutti di grande qualità» – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Venerdì la Nuova Busto Musica proporrà una serata all’insegna dell’italianità con le canzoni più famose, riarrangiate e riadattate per duo voce e chitarra. Marco d’Errico (voce) e Cesare Bonfiglio (chitarra) proporranno un repertorio popolare ed elegante: dai grandi classici come O’ sole mio, O’ surdato innamurato, Nel blu dipinto di blu, ai successi pop di Al Bano e Romina, I Ricchi e Poveri, Morandi, Ranieri, Celentano, alla dance nostrana di Alan Sorrenti, ai grandi cantautori come Dalla, Conte, Bennato, Paoli, Battisti, allo swing irriverente di grande qualità di Carosone e Renzo Arbore… Un concerto tutto da ascoltare e cantare, un gran divertimento, un indispensabile tributo alla grande musica italiana.

Come previsto dalle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione: email: cesare@nuovabustomusica.it , tel: 3483930648.

Gli appuntamenti di BA Cultura per l’estate programmati per il mese di settembre saranno presentati a breve: in calendario eventi dedicati alla musica, all’arte, alla letteratura.