Dal 9 settembre, prelievi ematici all’ospedale di Gallarate solo su appuntamento

Dopo gli ospedali di Busto Arsizio e di Saronno, anche al Sant’Antonio di Gallarate si potrà accedere al centro prelievi solo su appuntamento. La novità scatterà dal prossimo 9 settembre.

Chi avrà bisogno di effettuare un prelievo ematico dovrà richiedere l’appuntamento:

on line su www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline

oppure utilizzando l’app Salutile prenotazione attraverso lo smartphone

oppure telefonando ai nr 800.638.638 ( da rete fissa) o 02.99.95.99 ( da mobile) dalle ore 8 alle 22 esclusi i festivi

Per accedere al punto prelievi occorre ricevere la conferma dell’appuntamento via email o via SMS.

L’accesso prelievi avviene dalle 7.30 e non si può arrivare con un anticipo maggiore di 10 minuti rispetto all’ora indicata nell’appuntamento.

Sono previste le seguenti eccezioni:

– utenti con priorità U dalle 9 alle 10.30

– utenti con prestazioni esclusivamente in solvenza dalle 8 alle 10.30

– consegna di campioni biologici non ematici ( es urina o feci) quando non è richiesto il contestuale prelievo di sangue o altro materiale come secreto faringeo o nasale

– consegna di campioni di prelievi ematici già prelevati ( previa accettazione eseguita il giorno lavorativo antecedente dalle 11 alle 12) dalle 8 alle 10.

Per le richieste di circa da carico di glucosio, cortisone sferico, spermiogramma, tampone vaginale e immunofenotipo telefonare al nr 0331 751290 ( giorni feriali dalle 11 alle 14)