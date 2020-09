Luvinate, prosegue la pulizia del paese tra fango e solidarietà

Proseguono senza sosta le operazioni di ripristino e messa in sicurezza a Luvinate, il paese più colpito dall’alluvione dello scorso venerdì 25 settembre.

Parte del piccolo centro a pochi chilometri da Varese è ancora coperto di fango, i detriti trascinati dall’acqua, legname, sassi, pietre, occupano ancora la sede stradale e diverse porzioni di case.

Dalle 7.30 di domenica 27 settembre le squadre della Protezione Civile, arrivate da diverse parti della provincia, si sono rimesse in moto ed è stata attivata per il terzo giorno di fila l’unità di crisi locale, con il coordinamento di sindaco e protezione civile: è stata avviata la pianificazione degli interventi delle squadre per la pulizia del paese e lo sgombero del fango dagli edifici. Lunedì 28 settembre riprenderanno i lavori nell’alveo del Tinella lungo via San Vito a cura di Utr Regione Lombardia e nella giornata di domenica si avvierà una prima ricognizione operativa sul sentiero 10 in zona Zambella per la verifica e la programmazione degli interventi.

Si muove anche la macchina della solidarietà. Sabato sera due famiglie inglesi residenti a Luvinate hanno portato due loro specialità per scaldare i volontari rimasti sul posto: zuppa di broccoli e zuppa di carota (nella foto). In molti stanno offrendo la loro disponibilità e nei prossimi giorni ci sarà bisogno di tante mani e braccia: in questo momento, spiega il primo cittadino Alessandro Boriani, per motivi di sicurezza è opportuno coinvolgere personale autorizzato ai sensi di legge. Per segnalare ogni disponibilità si può scrivere a sindaco@comune.luvinate.va.it o telefonare al numero attivo h24 0332.867928.