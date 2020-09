Parabiago, scopri la spesa dei candidati sindaco su Facebook

Sono quattro i candidati sindaco a Parabiago. VareseNews e LegnanoNews hanno scelto di monitorare se e quanto stanno spendendo per farsi pubblicità sui social network. E il risultato è che l’unico dei quattro candidati sindaco che ha investito in pubblicità su Facebook è l’alfiere del centrodestra Raffaele Cucchi. Il Pd, che sostiene Ornella Venturini, ha una pagina ma non ha speso soldi. Nulla, invece, per Eleonora Pradal (Parabiago Viva) e Giuliano Rancilio (RiParabiago).

L’infografica si aggiorna automaticamente, registrando cioè eventuali investimenti pubblicitari che dovessero verificarsi da qui al prossimo 20 e 21 settembre.