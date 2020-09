Scontro auto moto a Caronno Pertusella: grave motociclista

Oggi pomeriggio, verso le 16,30 circa, si è verificato un grave incidente stradale a Caronno Pertusella, tra un’auto e un motociclista, all’incrocio semaforico tra via Bainsizza e via Kennedy.

Molto gravi le condizioni del giovane motociclista di 23 anni, che è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Sono intervenuti, l’auto medica di Milano, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118 che si è alzato da Villa Guardia.

I carabinieri, oltre alla gestione del traffico, hanno proceduto nelle indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Questo è l’ennesimo incidente che si verifica nello stesso luogo, l’incrocio è estremamente pericoloso, non solo per la mancanza di visibilità, ma anche perché via Bainsizza incrocia la via Kennedy dopo un lungo rettilineo, privo, diversamente da via Kennedy, dei necessari provvedimenti strutturali per la riduzione della velocità.