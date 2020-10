Castellanzese, vittoria di rimonta sul Fossano

Una bellissima vittoria per la Castellanzese, che alla prima stagionale davanti al pubblico amico, dopo l’1-1 dell’esordio a Vado, regola 3-1 in rimonta il Fossano.

Non era partita nei migliori dei modi la gara per i neroverdi, con il vantaggio ospite nel primo tempo siglato da Di Salvatore al 18’. All’intervallo mister Achille Mazzoleni deve aver trovato le note giuste per dare la carica ai suoi, che nella seconda parte di partita hanno saputo ribaltare il risultato.

Nella ripresa infatti la Castellanzese ha giocato un gran calcio e si è portata a casa i tre punti. Al 9’ è arrivato il pareggio di Mecca, Chessa al 15’ ha firmato il sorpasso mentre il gol del 3-1 che ha chiuso la contesa è arrivato al 25’ con la firma di Bigotto.

I neroverdi salgono così a 4 punti in classifica dopo due giornate.

SERIE D GIRONE A – SECONDA GIORNATA

Borgosesia – Imperia 2-0

Bra – Caronnese 1-0

Castellanzese – Fossano 3-1

Gozzano – Vado 4-1

Derthona – Sestri Levante 2-1

Saluzzo – Folgore Caratese 1-2

domani: Arconatese – Sanremese

Rinviate: Chieri – Legnano, Varese – PDHAE, Lavagnese – Casale

CLASSIFICA: Bra 6; Borgosesia, Folgore Caratese, Castellanzese 4; Caronnese, Derthona, Sestri Levante, Gozano, PDHAE, Fossano 3; Arconatese, Legnano 1; Casale, Lavagnese, Varese, Chieri, Saluzzo, Imperia 0; Sanremese -2.