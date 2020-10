Maltempo in arrivo: a Luvinate torna la paura

Nuova allerta meteo e a Luvinate torna la paura. A una settimana dall’evento che ha colpito tragicamente la comunità, si torna a guardare con apprensione le nuvole nere in arrivo.

Per tutta la settimana le ruspe e i tanti volontari hanno lavorato incessantemente per liberare strade, giardini, scantinati delle molte abitazioni rimaste invase da fango e detriti. In particolare i lavori si sono concentrati nella vasca di protezione realizzata lungo il Sentiero 10 e che ha dimostrato la sua inefficacia davanti alla violenza delle precipitazioni.

Il sindaco Alessandro Boriani è andato personalmente questa mattina a verificare la situazione e ha disposto un presidio fisso di monitoraggio per controllare l’andamento della perturbazione in arrivo. In fase di predisposizione anche un sistema di allerta automatico.

Proprio oggi sono state riaperte la via San Vito e la piazza antistante il Comune, chiuse nei giorni scorsi per permettere i lavori di ripristino e il movimento dei camion he hanno portato via detriti e fango.

Un ulteriore briefing tra Protezione Civile Valtinella e il sindaco hanno permesso di programmare nuovi interventi per il fine settimana per la pulizia dei giardinetti Centro Sociale, via Matteotti.