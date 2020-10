Motomondiale a Le Mans: chi farà meglio tra i due piloti MV Agusta?

Il Motomondiale 2020 fa tappa sullo storico tracciato di Le Mans, e l’appuntamento in terra di Francia potrebbe essere un punto di svolta per le tre classifiche nelle quali è suddiviso il circus iridato, con il padrone di casa Quartararo in testa nella incertissima MotoGP, con l’azzurro Luca Marini che sogna il primo titolo in Moto2 e con un giapponese – Ai Ogura – davanti a tutti in Moto3.

Nella classe intermedia consueto schieramento per il Forward Racing Team di Agno, la squadra che fa capo al manager Giovanni Cuzari e che porta in pista per la seconda stagione le MV Agusta F2. Le moto varesine saranno affidate come di consueto agli italiani Stefano Manzi e Simone Corsi che nelle ultime uscite hanno vissuto sensazioni diverse.

Corsi, che nella prima parte di campionato aveva raccolto molto poco, negli ultimi tre gran premi ha sopravanzato il compagno di box concludendo sempre in zona punti. Manzi, dopo un buon avvio di stagione, ha conquistato appena tre punti nelle ultime sei gare ed è scivolato oltre la ventesima posizione della classifica generale (pur restando davanti a Corsi in graduatoria). Non esattamente quello che si attendeva dal secondo anno consecutivo su questa moto e in questa categoria.

Il pilota romagnolo è quindi chiamato a un’inversione di tendenza mentre quello romano proverà a proseguire la sua risalita su un percorso nel quale in passato ha centrato due secondi e un terzo posto (2014, 2016 e 2010 rispettivamente) tutti in Moto2. Manzi, che è molto più giovane, nelle ultime due volte a Le Mans è riuscito ad andare a punti e questa deve essere la mira anche in occasione del GP di Francia 2020. La gara è in programma domenica 11 a partire dalle 14,30; la Moto3 gareggerà alle 11,20 mentre la classe regina alle 13.