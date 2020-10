Nuove “isole” emergono a Villa Mylius: è il Parco Gioia

Iniziano ad “emergere” sul prato di Villa Mylius le prime isole del Parco Gioia, il parco davvero inclusivo della città di Varese interamente finanziato dalla campagna di crowdfunding promosso dalle super mamme Anita Romeo Ed Emanuela Solimeno e sostenuto da Asbi (Associazione spina bifida Italia).

Il cantiere, partito qualche settimana fa inizia a dare forma e colore al sogno: le strutture e i giochi sono stati quasi completamente montati e sono meravigliosi! Ci sono gli strumenti musicali, cupole, casette, altalene scivoli verticali e orizzontali.

“E tutto questo grazie anche voi, che ci avete sempre sostenuto”, scrive Anita Romeo sulla pagina Fb del Parco Gioia, ringraziando tutti i sostenitori del progetto e rilanciando la necessità di un ultimo sforzo per finanziare anche i corsi tattilo plantari.

Per contribuire oltre al bonifico (Intestato ad Asbi Onlus, causale “Parco Gioia” – Iban: IT 94 L 02008 12600 00010 5873 331) si può scegliere di partecipare alla prossima EcoRun Varese in programma per il 17 e 18 ottobre. Una corsa benefica cui partecipare in maniera “virtuale”, iscrivendosi alla Virtual Race da correre a piedi o in bicicletta anche dal giardino di casa, oppure alla Staffetta 24h che si correrà proprio nel parco di Villa Mylius tra sabato e domenica.

