Spettacoli d’autunno nel weekend, tra passeggiate e laboratori con i bambini

Il fine settimana dal 9 al 11 ottobre per i bambini è vario e variabile, nel meteo (con sole venerdì e possibili precipitazioni nei pomeriggi di sabato e domenica) come nelle proposte, che spaziano dall’interno all’esterno, da passeggiate e feste di piazza a spettacoli, tra laboratori e proposte fantasiose ispirate ai variopinti colori e sapori dell’autunno.

Gli eventi in presenza, anche se gratuiti, sono su prenotazione: contattare gli organizzatori come indicato negli articoli per comunicare la propria adesione e anche per verificare eventuali cambi di programma in base al meteo

STORIE E SPETTACOLI

Cassano Magnago: doppio appuntamento venerdì 9 ottobre con “Il mostro coraggioso e altre storie” a cura degli attori di Progetto Zattera in scena al Bakery Street sia nel pomeriggio, alle 17.30, sia in serata alle 20.30 > Leggi qui

Varese: visitabile per tutto il fine settimana a Villa Mirabello la mostra “Io e Rodari” che celebra i 100 anni del Maestro e i 40 anni del Teatro dei burattini di Varese. In questa cornice domenica pomeriggio l’attrice e narratrice Betty Colombo propone la spettacolarizzazione “Le parole del signor Rodari“, su prenotazione > L’inizativa

Castellanza: la Festa d’Autunno al Parco Alto Milanese è un insieme di musica popolare, giochi e merenda. Domenica 11 ottobre in programma anche spettacoli e animazioni per bambini ad animare il polmone verde pronto ad accogliere i partecipanti nell’area della baitina > Leggi l’articolo

Cardano al Campo: sabato mattina la biblioteca apre le porte ai volontari di Nati per leggere e propone a tutti i #piccolilettoriforti dei libri da leggere insieme ad alta voce > L’attività

In radio: si rinnova ogni sabato e domenica mattina su Radio Village Network l’appuntamento con le “Storie suonate”, il progetto della scrittrice Giuditta Campello e del chitarrista Claudio Cornelli > Scopri di più

ESCURSIONI

Tradate: proseguono per tutto il mese di ottobre le aperture domenicali del Centro didattico scientifico e dell’Osservatorio astronomico del Parco Pineta, per offrire a grandi e piccini una molteplicità di percorsi, visite, giochi e sentieri per divertirsi in natura. Tutto gratuito, tutto su prenotazione > Scopri di più

Comerio: ultime escursioni guidate alla Grotta del Remeron nei primi tre weekend di ottobre, sabato e domenica, solo su prenotazione – Leggi l’articolo

Angera: saranno un agronomo e una guida turistica a condurre grandi e piccini in nell’escursione “Gli alberi raccontano” tra botanica e storia, tra vigne e prati attorno alla città di Angera nella mattinata di domenica 11 ottobre > L’evento

ARTE E LABORATORI

Tradate: si intitola “Accogliamo l’autunno” il laboratorio di arte terapia per tutta la famiglia che inaugura, sabato 10 ottobre, le attività del nuovo spazio “Orto Club” promosso dall’associazione Genitori e figli > Scopri di più

Busto Arsizio: laboratori creativi Giocolab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

Fagnano Olona: prosegue la mostra “Il favoloso Gianni“curata da 100GianniRodari con 21 pannelli di scritti originali del grande scrittore, illustrati dalla figlia, Paola Rodari allestiti allo spazio Otium > Leggi di più

GITE FUORI PORTA

Lago Maggiore: domenica si torna a viaggiare sul treno a vapore lungo i binari della ferrovia che costeggiano il Lago Maggiore: viaggiatori e curiosi potranno ammirare il passaggio della vaporiera e dei vagoni “centoporte” (tutte da aprire e chiudere a mano). Il convoglio partirà domenica mattina da Milano con tappa a Rho, Busto Arsizio e Gallarate prima di fermarsi a Laveno Mombello da dove poi ripartirà nel pomeriggio > Tutti i dettagli del viaggio

Oasi Zegna (BI): foliage e “Forest therapy”, dal Bosco del Sorriso alla via del Carabo, nel weekend, immersi nella natura dell’Oasi Zegna che rigenera e dona benessere grazie alla bellezza di una delle stagioni più suggestive, l’autunno > La proposta

Milano: una passeggiata a Milano in compagnia della famosissima cagnolina a pallini rossi, La Pimpa, protagonista di una nuova guida turistica interattiva per bambini > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Varese: il tema della perdita al centro dell’incontro con la psicoterapeuta dell’età evolutiva Silvia Crespi su “Come e perché parlare ai bambini della morte di una persona cara” promosso dall’associazione Essere Esseri Umani e rivolto a genitori, bambini e insegnanti. In programma mercoledì 14 ottobre alla ore 20.45 > L’articolo

Serate libere: cinema, teatro, eventi e tanta musica per serate da trascorre con gli amici in questo weekend di autunno > Tutti gli eventi