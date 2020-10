Torna “Parlapà”, uno spazio solo per genitori maschi

Partiti a metà febbraio alla vigilia di un imprevedibile lockdown, tornano gli incontri riservati agli uomini che diventano genitori promossi dall’associazione L’Anfora di Travedona. “Perché se diventare madre è un grande salto, anche ritrovarsi papà non è mica detto che sia semplice”, afferma Dario, il papà promotore e punto di riferimento di questo gruppo dove papà già fatti o in attesa e neo padri (con figli fino a 5 anni di età) possono trovarsi e mettere a confronto le proprie esperienze.

Proprio come fanno le mamme con i loro innumerevoli gruppi di auto e mutuo aiuto, ma in versione maschile.

Dario ha tre figli, di cui l’ultimo piccolissimo: “Mi è capitato di vivere momenti difficili, stressanti o situazioni d’ansia – raccontava alla vigilia di questa avventura – Tutte cose di cui forse tra amici non siamo abituati a parlare. Ma avere un’occasione dove provare il beneficio di scambiare esperienze e opinioni tra papà, senza essere giudicati, non può essere che positivo”.

Appuntamento quindi nella mattinata di sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 12, per un nuovo inizio di Parlapà.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione scrivere a associazionelanfora@gmail.com oppure 347 2986781.