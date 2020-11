A Lavena Ponte Tresa deceduto un uomo ricoverato per Covid

Mentre sembra non arrestarsi la crescita dei contagi da Covid a Lavena Ponte Tresa, arrivati ieri a superare la settantina, è di oggi la notizia di un cittadino positivo al virus e da tempo ricoverato in ospedale che non ce l’ha fatta.

A comunicarlo il sindaco MassimoMastromarino, con un breve messaggio di vicinanza alla famiglia e a tutta la cittadinanza. «È un momento difficile – dice Mastromarino – Siamo chiamati tutti alla massima responsabilità».

A Lavena Ponte Tresa il Covid sta facendo registrare numeri preoccupanti, con 73 positivi, dato aggiornato a lunedì 2 novembre. Da ieri c’è anche una classe delle scuole elementari in quarantena dopo che un docente è risultato positivo.

«A tutti loro e alle loro famiglie rinnovo la nostra vicinanza e il nostro impegno continuo per garantire assistenza nel caso di necessità – scrive il sindaco, che quotidianamente aggiorna la cittadinanza sulla situazione, rilanciando l’invito alla massima attenzione – Ripeto l’invito pressante a tutti di rispettare le disposizioni, le prescrizioni sanitarie e i protocolli comportamentali. Usare la mascherina, mantenere le distanze e igienizzare le mani, ridurre gli spostamenti, limita decisamente il contagio, prima che misure più drastiche riducano forzatamente la nostra libertà».