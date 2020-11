Ricordando Padre Sorge, che “leggeva l’uomo con gli occhi di Dio”

A distanza di un mese dalla scomparsa, Acli e Movimento Federalista Europeo commemorano la figura di padre Bartolomeo Sorge, gesuita, figura rilevante della Chiesa italiana.

Le Acli provinciali di Varese, in collaborazione con MFE sezione di Varese, promuovono (1 dicembre, ore 20.45, online) una serata di dialogo con Chiara Tintori, autrice – con padre Sorge – del libro Perché l’Europa ci salverà. Dialoghi al tempo della pandemia, edizioni Terrasanta, volume disponibile dal 3 dicembre.

Padre Sorge è stata una figura centrale della Chiesa italiana post-conciliare: ha diretto La Civiltà Cattolica – la rivista dei Gesuiti – dal 1973 al 1985 e, a Milano, ha fondato Aggiornamenti Sociali, rivista importante nell’analisi e nella riflessionesul cattolicesimo democratico e sulla presenza dei cattolici italiani in politica. Ha diretto anche Popoli, la rivista missionaria dei gesuiti, altro importante luogo di elaborazione.

Padre Sorge ha passato gli ultimi anni della sua vita all’Aloisianum di Gallarate, l’istituto dei gesuiti che è stato un importante luogo di confronto e formazione soprattutto negli anni seguiti al Concilio Vaticano II. Anche per questo le associazioni varesine hanno voluto ricordare subito la sua figura con una serata che non è solo un omaggio distaccato, ma guarda al mondo, al futuro e alle sue sfide. Nel segno di una fede che non rimane estranea al contesto in cui vivono gli uomini.

L’incontro, in programma martedì 1 dicembre a partire dalle 20.45, prevede alcuni contributi video e una conversazion con Chiara Tintori: si può seguire all’indirizzo https://global.gotomeeting.com/join/253437501