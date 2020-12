Aria di Natale tra luci, rock e solidarietà

Un weekend di novità in attesa del sole, che dovrebbe fare il suo ritorno dopo giorni di nuvole e pioggia e del passaggio alla “zona gialla”. Da domenica in Lombardia e Piemonte cambieranno le misure anti Covid e, seppure con limitazioni e con l’invito alla massima prudenza, saranno nuovamente consentiti gli spostamenti e riapriranno molte attività. LEGGI QUI COSA CAMBIA

Sarà anche un fine settimana all’insegna della solidarietà con tante iniziative per sostenere le persone più fragili e in difficoltà.

Atmosfera di Natale

LAVENO – È in programma per sabato uno degli appuntamenti più attesi del periodo Natalizio, l’accensione del presepe sommerso. COME SARA’ QUEST’ANNO

CASCIAGO – È online il mercatino con i prodotti realizzati da alunni, genitori e membri delle associazioni genitori delle diverse realtà di Casciago e Morosolo. LEGGI QUI

GALLARATE – Le favole al citofono arrivano anche a Casorate Sempione Saranno proposte domenica 13 dicembre, in collaborazione con la Cooperativa “il Villaggio in città”. LEGGI QUI

INDUNO OLONA – Sabato 12 dicembre torna il Mercato della Terra che in vista delle festività natalizie proporrà anche l’iniziativa solidale “Spesa sospesa”

FORCORA – Gli impianti sono fermi, ma l’attesa per il passaggio in zona gialla potrebbe portare comunque persone attirate dal turismo invernale “alternativo“. Battuta la pista di fondo. LEGGI QUI

REGALI – Idee per i regali di Natale? Qui una selezione dei prodotti delle aziende che hanno scelto di “mettersi in vetrina” su VareseNews

Arte e Musica

MUSICA – A Varese il lockdown non ferma il rock ‘n’ roll. Gli appuntamenti di questo weekend

ARTE – L’11 dicembre alle 18:00 ci sarà l’inaugurazione in diretta facebook sulla pagina CIVICO3 , “Pitture Bazzar”, una mostra virtuale di Chicco Colombo visitabile fino al 21 gennaio 2021 sullo stesso canale e sui canali delle Associazioni Abaco e Koru LEGGI QUI

Luci di Natale

VAL VIGEZZO – Il cuore della Val Vigezzo, il borgo di Santa Maria Maggiore si illumina per Natale. In questo video è possibile ammirare il centro storico tra neve, luci e decorazioni

ALBIOLO (CO) – Ad Albiolo 28mila lucine splendono nella “casa di Babbo Natale” Anche quest’anno la famiglia Bernasconi ha rinnovato nel proprio giardino la magia di decorazioni natalizie che non passano di certo inosservate. LEGGI QUI

Solidarietà senza confini

TELETHON – Telethon 2020: la pandemia non ferma la gara di solidarietà a sostegno della ricerca Senza banchetti o iniziative, la raccolta fondi per la ricerca scientifica per le Malattie neuromuscolari, Genetiche e Rare si svolgerà con il numero solidale, 45510 e la maratona dal 12 al 20 dicembre

LE SCATOLE DI NATALE – Sono diverse le realtà della provincia che si stanno organizzando per realizzare le scatole di Natale solidali. Un gesto per scaldare il Natale delle persone in difficoltà. Qui ad esempio Busto Arsizio – Solbiate – Saronno

SOLIDARIETA’ – Domenica 13 dicembre, dalle 11 alle 19, ResQ – People Saving People realizzerà una maratona online di 8 ore sulla pagina facebook/resqpeople per costruire insieme la nave. LEGGI QUI

Scuola e futuro

OPEN DAY – Proseguono le presentazioni delle scuole, anche nel fine settimane. Qui è possibile consultare il calendario degli istituti che hanno aderito al progetto “Open day on line”

Per passare il tempo…

VA’ SENTIERO – È on line il docufilm che racconta il viaggio di sei giovani attraverso il trekking più lungo del mondo: il Sentiero Italia. Guardalo qui

IL VANGELO IN DIALETTO – Le voci di Adele e Marica dell’associazione Vivi Angera per narrare le pagine dell’Avvento in una versione originale. Qui per saperne di più

IL BUE GRASSO SU YOUTUBE – Un corto racconta la tradizione della Fiera del Bue Grasso, una delle manifestazioni piemontesi più conosciute. GUARDALO QUI

