300 scatole piene di solidarietà, Solbiate Olona rilancia la sfida di Natale

Qualcosa di goloso, un passatempo, un prodotto di bellezza, una cosa calda e, soprattutto, un biglietto gentile. La novità del Natale 2020 arriva a Solbiate Olona e fa incetta di entusiasmo. Tante, tantissime famiglie ieri hanno accettato l’invito della Pro loco cittadina a impegnarsi per fare un regalo a chi vivrà un Natale con difficoltà economiche e problematiche varie, donando un pacco contenente diversi oggetti per regalare un po’ di felicità a chi non se la passa bene.

Dalle 14 alle 16.30, presso il piazzale dello Sport, i volontari hanno raccolto le scatole di Natale, osservando le norme Anti-Covid vigenti e ringraziando i solbiatesi per la loro generosità: non con una stretta di mano, ma con un “Grazie” ed un sorriso che nessuna mascherina può nascondere.

L’iniziativa, diffusasi in poco tempo un po’ ovunque, prevede che si riempa un pacco con quattro piccoli doni e un biglietto gentile, lo si chiuda e lo si consegni a chi si occuperà di distribuirlo ad altre famiglie indigenti, indicando se da destinare a un bambino o a un adulto.

Alcuni centri di raccolta fanno capo a Milano, altri prevedono che i pacchi siano consegnati nella nostra provincia, come nel caso dell’associazione Casaringhio di Busto Arsizio, in altri casi ancora – come per Solbiate e Saronno – i pacchi saranno suddivisi fra indigenti locali e altre associazioni milanesi.

Ovunque arrivino, siamo certi che non potranno che rendere il Natale più dolce a tanta gente, come saranno in grado di fare gli oltre trecento pacchi raccolti ieri a Solbiate Olona. «Siamo rimasti quasi senza parole dal numero di persone che hanno risposto – confida con entusiasmo la presidente della Pro loco cittadina, Sonia Bianchi – Tante famiglie si sono organizzate riempiendo macchine di scatole. Più di 300 scatole raccolte che in parte andranno alla Caritas di Solbiate e il resto al centro raccolta di Milano, da lì verranno distribuite alle varie associazioni che ne hanno bisogno.

Un enorme grazie ai solbiatesi e non che ci hanno dedicato tempo e cuore».