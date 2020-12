La Lega varesina dà il via alla raccolta solidale per Natale

In questo inusuale Natale, con tutte le sue incertezze e difficoltà, la Lega della città di Varese lancia un’iniziativa solidale.

“Ci siamo attivati come sezione varesina della Lega lanciando l’iniziativa “Un dono sotto l’albero” – spiega il segretario cittadino dei leghisti Cristiano Angioy Viglio -, che consiste nella raccolta di beni di primaria importanza, come generi alimentari a lunga conservazione, articoli per igiene personale, mascherine e gel disinfettante confezionati e giocattoli perché garantire la magia del Natale per i più piccoli per noi è di importanza primaria tanto quanto le altre cose”.

“I beni raccolti grazie alla generosità dei varesini – prosegue Angioy – saranno affidati a tre diversi enti benefici attivi sul territorio, che provvederanno poi a donarli: l’istituto delle suore di riparazione, i frati cappuccini e angeli urbani. Facciamo appello alla solidarietà e al forte senso di comunità dei Varesini, che siamo certi daranno il loro contributo per garantire un sereno Santo Natale ai nostri fratelli in difficoltà”.

“È un piccolo gesto, ma se compiuto da molti può diventare qualcosa di davvero speciale. Grazie di cuore da tutti noi” conclude Angioy Viglio.