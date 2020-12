La Piva suonerà a Ranco la sera dell’antivigilia

Dopo più di cent’anni di tradizione ininterrotta sembrava che il covid li avesse condannati al silenzio e invece no: i pivari del Corpo Musicale Santa Cecilia di Angera suoneranno – solamente a Ranco, per il momento – le caratteristiche musiche natalizie per celebrare le feste e alleviare gli ultimi giorni di questo sfortunato 2020.

Questa mattina, lunedì 21 dicembre, il sindaco ranchese Francesco Cerutti ha infatti dato il via libera alla piva, anche se l’anomala situazione di quest’anno costringe ovviamente a qualche modalità alternativa rispetto alle consuete abitudini. Non più la notte della viglia, l’esecuzione della piva sarà anticipata alla sera di mercoledì 23 a Ranco, senza alcun “corteo” lungo le vie del paese, con il pubblico che non potrà partecipare, costretto a sentire da casa la musica.

I motivi del cambio di date sono dovuti soprattutto al fatto che la sera della viglia sarà istituita la “zona rossa” mentre mercoledì la Lombardia sarà ancora zona gialla: «Ci siamo mossi in questa direzione – spiega il maestro Paolo Pajetta -.Insieme al comune di Ranco abbiamo anticipato l’esecuzione di una giornata rispetto alla tradizione, la Piva sarà suonata la sera di mercoledì fino a circa le 21:30».