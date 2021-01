Gallarate, la nuova centralina per gli SOS alla boschina

Alla boschina di Gallarate è stata installata la colonnina per le chiamate urgenti. È molto semplice da usare: ci sono due tasti che consentono agli utenti di mettersi in collegamento con il 112 (numero unico delle emergenze) oppure con la Polizia Locale.

Finanziata lo scorso anno dalla giunta comunale, è una «colonnina facilmente riconoscibile che consentirà di sentirsi ancora più sicuri in uno dei luoghi più belli della nostra città», ha commentato il sindaco, Andrea Cassani, che ha collaudato la colonnina insieme alla vicesindaca Francesca Caruso.

La boschina di Crenna è il luogo prediletto dai gallaratesi per correre e ora potranno fare sport in piena sicurezza: infatti, può rivelarsi utile in caso di infortunio o di aggressione.