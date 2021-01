Giorno della memoria, una poesia per tutte le vittime

Il Giorno della Memoria passa anche dalla valle Olona.

Da Castiglione Olona, infatti, arriva il ricordo di quanto avvenne a tante famiglie ebree, grazie alle alle parole di Michele Piacenza e alla voce di Carla Vittori, sua moglie, del Circolo culturale Masolino da Panicale.

E’ infatti offerta a tutti noi una poesia per riflettere, scritta da Piacenza e dedicata ad Emma Cohen – donna simbolica che racchiude tutti i perseguitati e sofferenti a causa del nazi-fascismo: “La protagonista del componimento rappresenta tutte le donne, e non solo, che hanno subito questa tragica sorte: un personaggio immaginario che raccoglie e racconta tutte le verità”.



Questo il testo della poesia:

EMMA COHEN – 27 GENNAIO PER NON DIMENTICARE

Emma Cohen, amica mia,

stai davanti alla finestra guardando un nulla che fa male

guardando le pene, ascoltando parole e rumori,

ore bugiarde e vigliacche che ti stanno addosso,

ore lunghe scandite dal fragore di un binario,

sola tra la gente ancora in viaggio

sui lunghi treni chiusi ed in perfetto orario.

Emma, amica mia

Non ho una sola parola da dirti,

nessuna promessa per poterti consolare

nessun mio grande dolore per soffocare i tuoi,

infiniti mali, eterne miserie che non vanno via,

che corrono ancora con te, verso la neve di Polonia,

che corrono con te sui lunghi carri d’agonia.

Emma, amica triste,

hai lasciato in fretta il tuo ultimo giorno,

hai lasciato un piccolo pezzo di pane sul tavolo,

sei volata via veloce in quella sera

vicino ad una stella senza pace ed ore corte,

trascinata dalla rabbia, scortata dal codardo,

strappata nella furia per la stazione della morte.

Emma Cohen come potresti mai spiegarmi

il rumore gracidante dei vagoni nella notte,

il ritmo del tuo cuore, lo spezzarsi del domani,

le lacrime, il tormento, il tremore delle mani,

il tragico momento di chi non vuol pensare,

lungo le rotaie dai suoni sconfinati,

occhi stanchi e ruote che continuano a girare.

Emma, amica, i tuoi ricordi,

il bene che si arrende, ogni senso che si annebbia

nessuno che si parla, sono parole senza senso,

la luce che ti abbaglia, le grida presto rotte,

molti odono il lamento, i cani, l’abbaiare,

per tanti, troppi, si dividono le strade,

quanti, dietro il muro, continuano a parlare.

Emma Cohen, è un grido che ti assale

tra le spine, il male e la fila da seguire

Emma corre tra i sassi ed il sudore,

tra il sogno e l’affanno, tra gli stivali neri,

sorpresa tra la folla, accecata dalla sorte

in fretta, in fretta, con il vento tra i capelli

correndo veloce, verso l’odore della morte.

Emma, amica, ti ricordi come ora

quel gelo atroce che arriva da lontano,

quel freddo sconosciuto che ti entra nelle ossa

ti apre le ferite, ti accompagna piano piano,

vedi ancora il buio, quella stella dell’addio,

è viva, brucia e tu la puoi toccare,

raggiungerla in volo, come Icaro, come Dio.

Emma, amica, sei volata via

sorvolando le rotaie e le baracche buie

avvolta dallo strazio e dalle strane nuvole

tra il battito delle ali ed il lungo filo spinato

infrangendo il sordo silenzio del camino,

navigando nell’azzurra luce sfolgorante,

adagiata sulla stella nelle ore del mattino.

Emma Cohen, amica per sempre,

ora luccicano, abbagliando, i tuoi occhi,

e ti osservo volare attraverso la memoria,

ti vedo volare tra le ombre ed il perdono,

ti vedo nella pioggia, con la stella ed il candore,

ti guardo nel lampo, distesa sulla terra,

ti guardo, Emma, amica, nella Luce del Signore.