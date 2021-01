Meno nascite e più morti, a Busto Arsizio per la prima volta calano i residenti

Dopo anni di crescita senza sosta il 2020 registra il primo sostanziale calo di residenti a Busto Arsizio. L’amministrazione comunale ha infatti diffuso i dati anagrafici dell’ultimo anno che mostrano come al 31 dicembre scorso gli abitanti di Busto Arsizio sono 83.563, segnando un -0,55% rispetto all’anno precedente quando i residenti avevano sfondato quota 84mila.

468 bustocchi in meno, dunque, che sono dovuti a diversi fattori. Il primo e più tragico è quello dei decessi. Nel 2020 si sono registrati 1.695 morti, il 22,3% in più rispetto all’anno precedente (378 persone). Segno meno anche sulla natalità: complessivamente in città sono nati 571 bambini, 21 in meno rispetto al 2019 che segnano così una flessione del 3,6%. Parallelamente crescono i bustocchi che si sono trasferiti all’estero e che risultano essere 3.577, 207 in più rispetto al 2019 con un aumento percentuale del 6,14.

A fermare parzialmente il calo ci sono gli stranieri. Al 31 dicembre quelli residenti in città sono 8.454, quindi 122 in più rispetto all’anno precedente (+ 1,46%) e di questi 7.241 provenienti da paesi extra UE. Tra gli altri dati segnalati dal comune emerge quello dei matrimoni: nel 202o se ne sono registrati solo 117, cioè il 77% in meno rispetto all’anno precedente.

Complessivamente, dunque, in città sono residenti 43.390 femmine e 40.173 maschi divisi in 37.070 famiglie, di cui 2.997 composte da persone straniere.

Ecco tutti i dati al 31 dicembre 2020

Popolazione residente:

Maschi 40.173

Femmine 43.390

Totale 83.563

Numero di famiglie 37.070

Totale stranieri: 8.454, di cui 7.241 extra UE

Numero di famiglie straniere 2.997

AIRE (Italiani Residenti Estero)

Maschi 1.861

Femmine 1.716

Totale 3.577

Nascite:

Maschi 295

Femmine 276

Totale 571

Morti:

Maschi 862

Femmine 833

Totale 1.695

Matrimoni: 117