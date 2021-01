Il nuovo singolo di Bianco è con i Selton e si intitola “Saremo Giovani”

E’ all’insegna della contaminazione tra suoni e culture il nuovo singolo di Bianco, “Saremo Giovani” scritto e interpretato in collaborazione con il trio dei Selton e sorretto da una coinvolgente ossatura retta sul contrappasso tra musica lieve e parole che invitano alla riflessione e sulla mezcla linguistica che con virate di portoghese ricongiunge le radici brasiliane dei Selton con i lontani natali lisbonesi di Bianco.

Con intento scaramantico, facendo il verso ad un ritornello energico e liberatorio che evoca il giorno più triste dell’anno, il brano non poteva che uscire in occasione del “Blue Monday” 2021, convenzionalmente individuato come il giorno piu triste dell’anno, nell’anno che sembra il più triste di sempre.

Bianco e i Selton hanno provato a raccontarlo attraverso i pensieri di un giovane adulto che vede il tempo corrergli affianco come un treno veloce che non fa fermate e che non aspetta nessuno, finchè tornerà il giorno in cui saremo di nuovo giovani con sotto gli occhiali la notte nera, a prenderci a schiaffi dalla paura, quella sana.

Prodotto da Bianco e Tiziano Lamberti per INRI, il singolo segue il fortunato e scanzonato “Morsa” insieme al collega DENTE e introduce i lavori del nuovo album del cantautore torinese in vista del decennale dal suo esordio con “Nostalgina”.