I giovani leghisti ripuliscono i graffiti in città

«Continua l’impegno che ci siamo presi la scorsa estate: ridare decoro alla città».

Il Coordinatore cittadino della Lega Giovani di Varese Alberto Nicora, sull’iniziativa che hanno messo in atto in questi giorni, non nasconde anche la polemica verso Palazzo Estense: «Dato che il Comune non è mai passato ai fatti e graffiti di ogni genere ancora abbondano sui muri della nostra amata città, siamo tornati a rimboccarci le maniche».

«È molto positivo che tanti ragazzi apprezzino la nostra attività e abbiano deciso di aderire ai prossimi appuntamenti, segno che stiamo andando nella giusta direzione, coinvolgendo tutti coloro che vogliono una Varese più bella».

«A differenza di altri -conclude il giovane militante leghista – non vogliamo una politica che parli del nulla e che crei divisioni tra i cittadini, ma che ponga la concretezza e il bene della nostra città finalmente al centro del dibattito pubblico e dell’azione dei cittadini».