In arrivo il weekend con un’ora in meno ma tanti eventi

Il tempo non promette bene. Preparate la coperta ma soprattutto programmate gli orologi perché la notte tra sabato e domenica torna l’ora legale e le lancette dell’orologio devono essere spostate avanti di 60 minuti. E’ il fine settimana dell’iniziativa “Mi illumino di meno” e poi diverse sono le proposte tra arte, musica e incontri digitali

CAMBIA L’ORA

Torna l’ora legale: sabato notte lancette avanti di un’ora. Tra la notte di sabato 27 e 28 marzo orologi avanti di 60 minuti – Leggi l’articolo

METEO

PREVISIONI – Weekend di pioggia, e neve sulle alpi. Colpa dell’anticiclone delle Azzorre che indebolisce temporaneamente ed una perturbazione atlantica e transiterà sull’Europa centrale – Leggi l’articolo

MI ILLUMINO DI MENO

VEDANO OLONA – Vedano Olona spegne le luci della piazza per M’illumino di meno. Venerdì 26 marzo torna il tradizionale appuntamento con la Giornata del risparmio energetico lanciata da Caterpillar e Radio2. L’Istituto Comprensivo Silvio Pellico invita i ragazzi a preparare una cena eco sostenibile e a postarne la foto – Leggi l’articolo

BUGUGGIATE – “Spegnete le luci e parlate” la proposta del Comune di Buguggiate per M’illumino di meno. La singolare idea dell’amministrazione comunale ripresa anche dalla trasmissione Caterpillar, che ha lanciato l’iniziativa nel 2005. Scattate una foto e pubblicatela su Instagram – Leggi l’articolo

CASTELLANZA – Raccontate il vostro “salto” per uscire dalla pandemia, su Instagram il contest della Liuc. Anche quest’anno l’università di Castellanza aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – “Il Pci nella storia d’Italia”, nuovo incontro in streaming per i 100 anni del partito. Nell’ambito della serie di incontri “1921-2021, una storia nella storia cento anni del Pci”, sabato 27 marzo 2021 si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Il PCI nella storia d’Italia” – Leggi l’articolo

VARESE – Tre medici per festeggiare l’intervista numero 500 di Radio Missione Francescana Medicina. Venerdì 26 marzo ospiti della trasmissione la dottoressa Marialuisa Delodovici, il dottor Mario Diurni e il dottor Carlo Grizzetti, sul tema “Il medico e i malati con patologie fragili” – Leggi l’articolo

VARESE – L’Africa a Varese con l’Ubuntu festival digital edition. Il primo evento dal titolo “Covid19: cosa succede in Africa? Cuamm e Apa raccontano” sarà il 27 marzo alle 18.30 in diretta sul canale YouTube di Ubuntu Festival. Gli incontri al museo Castiglioni – Leggi l’articolo

TRADATE– Ospitare in giardino coccinelle e insetti utili è facile, con i “bugs hotel” del Parco Pineta. L’iniziativa rientra nel progetto Campo APErto, nato dalla collaborazione tra Parco Rto Rile-Tenore-Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Istituto Oikos Onlus e finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo – Leggi l’articolo

VITA RELIGIOSA – I testimoni di Geova ricordano on line il giorno della morte di Gesù Cristo. A causa della pandemia in corso, anche quest’anno i testimoni parteciperanno all’evento, il più importante dell’anno, in videoconferenza – Leggi l’articolo

TV

TURISMO – Il Lago di Como protagonista su Rai 2. Il viaggio con Marco Mazzocchi e la conduttrice isprese Laura Forgia, inizierà di fronte al Tempio Voltiano – Leggi l’articolo

MUSICA

CUVIO – A Cuvio la grande musica “imperiale“ diventa un concerto on line. Il terzo appuntamento della serie di incontri “Musica e perché’” ha in programma un tuffo fra le sinfonie dei compositori che furono l’emblema dell’Austria imperiale – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE– Georges Seurat in diretta Facebook. Domenica 28 marzo nuovo appuntamento con la vita e l’opera degli Impressionisti promossi dal Museo Maga – Leggi l’articolo

V4U ARCHEO – Un ebook multimediale per i beni archeologici varesini. Il libro realizzato in diversi formati digitali è stato completato con una lettura audio e reso di facile lettura grazie anche alla trasformazione fumettistica della mascotte vincitrice del Concorso per le scuole – Leggi l’articolo

PARCHI GIOCO

NUOVA NORMATIVA – Aree gioco aperte, salvo diversa disposizione del singolo Comune. Le regole in vigore per la zona rossa non prevedono la chiusura delle aree gioco “a meno che non sia disposta dalle autorità locali” – Leggi l’articolo

VARESE – I bambini possono accedere ai giochi nei parchi. Le regole per la zona rossa non prevedono la chiusura delle aree gioco “a meno che non sia disposta dalle autorità locali”. A Varese i giochi sono accessibili – Leggi l’articolo

CAIRATE – Il Comune di Cairate riapre i parchi gioco e chiede scusa ai bambini. Il sindaco Mazzuchelli invita i bambini a riprendersi questi spazi “e scusate noi grandi per questo periodo che, a volte, ci fa dimenticare i vostri diritti” – Leggi l’articolo

MALNATE – A Malnate riaprono i giochi per i bambini. Scaduta l’ordinanza regionale in merito, il sindaco Irene Bellifemine ha deciso di non rimettere i nastri a scivoli e altalene – Leggi l’articolo

