Primavera da scoprire, costruire e difendere nel weekend dei bambini

Foto di Daniela Mackova da Pixabay

Assieme alla primavera arrivano anche i primi temporali di stagione nella giornata di sabato 27 marzo, mentre nella notte torna l’ora legale (lancette da spostare 60 minuti avanti) rubando a grandi e piccini un’ora di sonno. Restituiti invece al divertimento dei bambini i giochi parchi pubblici, da utilizzare sempre con buon senso, evitando assembramenti. Le passeggiate sono ammesse solo nei pressi della propria casa (meglio se con gli stivali di gomma ai piedi) approfittando di qualche raggio di sole venerdì e domenica.

Di seguito alcune attività, storie e laboratori proposti da enti e associazioni del territorio e da vivere in famiglia, genitori e figli insieme.

GIOCHI E LABORATORI

Varese: il nuovo laboratorio di Collezione Panza Kids, sabato 27 marzo alle ore 15, si intitola “Un mondo a colori” parte da un tour virtuale alle opere più colorate di Villa Panza > Scopri di più

Gornate Olona: è in programma per sabato pomeriggio “Arte. Storie a colori” l’ultimo dei tre appuntamenti promosso da Archeologistics per avvicinare i bambini alle meraviglie del Monastero di Torba > Leggi qui

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

Valbrembo (BG) Il Parco faunistico Le Cornelle promuove nel weekend un contest gratuito sui social per trovare un nome al cucciolo di antilope sitatunga appena nato e già simbolo di speranza > Come partecipare

Lomazzo: la cooperativa Koiné propone il quiz online “Di casa in casa”, un gioco a premi, alla scoperta a premi su boschi, stagni, campi agricoli, prati e altri ecosistemi dell’area protetta > Come partecipare

AMBIENTE

Cocquio Trevisago: i ragazzi della 1B della media Dante raccontano “i salti di specie” per uno stile di vita sostenibile in occasione di M’illumino di meno, venerdì 26 marzo > Scopri di più

Acqua: si intitola “Il valore dell’acqua” il concorso per le scuole primarie promosso da Alfa Srl e Green School per le scuole primarie, invitate a partecipare con elaborati figurativi entro il 7 maggio > Leggi qui

STORIE

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana rende omaggio alla Festa del papà, consigliando alle famiglie due albi illustrati che sono capolavori di carta dedicati alla primavera che sboccia > Scopri di più

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Bisuschio: i teatri sono chiusi ma i cortili no e così la compagnia Intrecci teatrali propone “Teatro alla finestra”, un’originale e versatile formula che porta la magia dell’incontro tra attore e spettatore sotto le finestre, nei cortili e nei giardini delle case > L’iniziativa

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ci porta “A spasso con Paul Klee”. Una nuova favola originale, scritta da lei, e illustrata, come le altre, dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

Varese 4U Archeo – Un ebook multimediale per i beni archeologici varesini. Il libro realizzato in diversi formati digitali è stato completato con una lettura audio e reso di facile lettura grazie anche alla trasformazione fumettistica della mascotte vincitrice del Concorso per le scuole – Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Genitori: dal 19 marzo ogni venerdì sui social di ACEL Energia (gruppo Acsm Agam) vengono pubblicati brevi video di Gianluca Castelnuovo, docente di psicologia della Cattolica di Milano, per fornire ai genitori spunti e consigli per aiutare i figli in pandemia > L’iniziativa

Si legge perché… : dal premio Nobel Szymborska a Franz Kafka, passando per Corrado Augias: Betty Colombo cita tre autori concordi nel dire che “Si legge perché… è divertente” > Guarda

Per tutti: idee per M’illumino di meno, ma anche arte, musica e incontri digitali. Ecco tutte le proposte del fine settimana > Cosa fare nel weekend