Perdita idrica in via Sacro Monte, Sant’Ambrogio di Varese senza acqua

Un guasto alla rete idrica lascia senza acqua diverse vie del quartiere Sant’Ambrogio di Varese.

La società Lereti comunica che è in corso la riparazione di una perdita lungo la rete idrica di via Sacro Monte, all’altezza del civico 32.

Per poter effettuare la riparazione gli operai procederanno al sezionamento della rete distributrice della zona; l’attività comporterà la sospensione dell’erogazione idrica nelle vie del Comune, in località Sant’Ambrogio: via Sacro Monte; via Baraggia; via Giovanni Canetta; piazza Milite Ignoto.

L’intervento e l’interruzione hanno carattere di urgenza e saranno concluse entro la serata di oggi.