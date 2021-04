L’hotel du lac in vendita su Facebook a 1 euro

L’hotel du lac è chiuso da anni. Impossibile non notarlo perché è in una posizione deliziosa sul lungolago tra Ponte Tresa e Lavena.

Nei giorni scorsi è finito anche sul marketplace di Facebook. Lo spazio del popolare social network dove potete trovare i prodotti tipici calabresi come smartphone usati fino alle ville. La particolarità è stata quella di vedere l’hotel in vendita a un euro. Ovviamente è la classica operazione di click baiting per catturare l’attenzione degli utenti. È durata anche poco perché da ieri è tornato al valore richiesto di oltre un milione di euro.

L’hotel du lac venne costruito tra la fine degli anni Sessanta e inizio Settanta. Si sviluppa su tre piani e insieme con lo spazio del ristorante e la cucina, ha oltre venti camere che si affacciano sul lago Ceresio.

“La struttura ha mantenuto la destinazione d’uso alberghiera. – Ci racconta il sindaco Massimo Mastromarino – A Lavena Ponte Tresa abbiamo bisogno di spazi di accoglienza per sviluppare ancora meglio il turismo. Sappiamo che c’è interesse per l’Hotel du lac e in diversi sono venuti in municipio per parlare e valutare la fattibilità di progetti di valore. Ora dipenderà dalla proprietà riuscire a trovare il giusto acquirente”.

La ricerca continua e la struttura è un po’ una metafora della vita di quella comunità perché il proprietario è un italiano divenuto svizzero e vive oltre confine.